Загадкова аварія: льотчик катапультувався, а винищувач F-35 не можуть знайти

За даними Міноборони США, літак перед катапультуванням льотчика перевели в режим автопілота. Тому невідомо, куди він летить, скільки в нього палива, та що стало причиною катапультування.

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У Південній Кароліні відбулась "дивна" аварія. Льотчик винищувача F-35 катапультувався, але літак продовжив польот у невідомому напрямку. Про це повідомляє The War Zone.

Льотчики стелс-винищувача успішно приземлився в районі обʼєднаної бази Чарльстон. Його стан стабільний. Проте літак F-35B досі не знайдено. Відомо, що літак належить Корпусу морської піхоти. Він здійснював плановий політ в парі з іншим F-35B. Другий борт успішно приземлився. Наразі невідомо, що стало причиною катапультування.

Згідно з даними Федеральної служби авіації, пошук літака відбувається в районі озера Молтрі та Меріон. Проте найдивнішим є те, що за даними Пентагону, F-35B було переведено на автопілот до того, як льотчик катапультувався. Тобто літак продовжує свій шлях у "стані зомбі". В залежності від рівня палива, винищувач може подолати сотні кілометрів перш ніж розібʼється чи приземлиться. У виданні заявляють, що нерідко буває, коли літак у автопілоті сам приземляється. Так було з літаком F-106 у 1970 році. Він майже неушкодженим сів на черево після катапультування льотчика.

Той факт, що F-35 зник без будь-яких повідомлень про катастрофу, вказує на ймовірність того, що він впав у малонаселеному районі. Якби в нього закінчилося паливо, то, ймовірно, не було б великої пожежі. Також якщо у винищувача є проблеми з авіонікою, то його буде складно відстежити. До того ж перед тренувальними вильотами на літак наносять радіолокаційний відбивач.

Нагадаємо, 7 вересня стало відомо, що нові F-35 для американської армії затримуються через проблеми з оновленням Tech Refresh 3.

2 вересня ЗМІ опублікували проліт винищувача F-35 на наднизькій висоті у Сіетлі.