Неймовірний політ: винищувач F-35 пройшов на наднизькій висоті у Сіетлі (відео)

Літак пройшов настільки низько, що оператора ледве не знесло з машини, на яку він заліз аби побачити F-35. Винищувачем керувала майор Крістін Вулф.

Related video

Американський винищувач F-35 Lightning II під час польоту на авіашоу пройшов на наднизькій висоті. Про це повідомляє The War Zone.

Літак Повітряних сил здійснив "приголомшливий та видовищний" маневр на наднизькій висоті. Його зміг зафільмувати фотограф Ендрю Кінг ще торік, проте опублікував його у соцмережах лише зараз. Видання дізналось, що керувала винищувачем майор Повітряних сил Крістін "Бео" Вулф з 388-го винищувального крила на авіабазі Хілл у штаті Юта.

У Повітряних силах США кажуть, що роль демонстраційної групи — показати можливості F-35. Винищувач є найсучаснішим багатоцільовим винищувачем-невидимкою 5 покоління у складі армії. Відео, яке опублікував фотограф, показує переліт "Бео" з аеропорту Боїнг Філд у Сіетлі, штат Вашингтон на авіашоу Boeing Seafair.

"Мій приятель привіз свою вантажівку, ми стояли на ній й зовсім не очікували такого досвіду. Але це було круто!ʼ — розповідає Ендрю.

Від швидкості польоту та надзвичайно потужної тяги у 19 500 кг двигуна F135 Ендрю з другом ледь не знесло. Винищувач залишає за собою потужний вихор.

"Чудово підходить для авіашоу, але дуже довгі і стійкі парові сліди на кінчиках крил F-35 є відомим недоліком конструкції, оскільки вони значно погіршують візуальне виявлення в багатьох умовах", — пише автор видання.

Нагадаємо, 3 серпня ВМС США провели тестування F-35 на звичайному шосе, щоб підготуватись до конфлікту в Тихоокеанському регіоні.

31 серпня у Польщі Су-22 скинули фотоспалахи під час нічного авіашоу.