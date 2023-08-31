Рідкісні кадри: польські Су-22 скинули фотоспалахи під час нічного авіашоу (відео)

Польські Повітряні сили скоро знімуть з озброєння Су-22М4, тому для місцевих жителів це чи не єдина можливість побачити його можливості.

Related video

Повітряні сили Польщі під час авіашоу на Радомському авіашоу показали скид фотоспалахів з літака Су-22М4. Про це повідомляє The War Zone.

Льотчики на публіку показали, як виглядає скид фотоспалахів для освітлення землі, яка потрібна для збору розвідувальних даних. Авіашоу відбулось в Радомі, що в центрально-східній Польщі. Незвичним було не тільки те, що шоу відбувалось ввечері, але й демонстрація фотоспалахів, які мають схожий з феєрверками звук.

Скоріш за все пуски таких спалахів показані вперше на публіку, тому воно викликало ажіотаж серед поляків. Су-22М4 — це штурмовик, але його також можуть обладнати для виконання розвідувальних завдань. Для цього в нього встановлюють сенсорні блоки серії ККР під фюзеляжем. ККР розділений на три частини: оптичні датчики з камерами А-39, панорамною камерою ПА-1 та камерою для нічного знімання ЮА-47 у передній частині. У задній частині капсули є радіолокаційна станція "Тангаж" для виявлення ворожих радіочастотних передавачів.

Для скиду спалахів використовується середня частина. Фотоспалахи знаходяться в спеціальних картриджах. Карʼєра Су-22М4 у Повітряних силах Польщі добігає до кінця, тому для публіки це може бути останньою можливістю побачити їх в дії.

Нагадаємо, 30 серпня у Польщі виробили першу деталь для винищувача F-16 Block 70/72.

29 серпня ЗМІ писали, що у Польщі розробили безпілотник HAASTA, який обдурить ППО й знищить ворога.