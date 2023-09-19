Нічний обстріл України: вибухи пролунали в п'яти областях, є постраждалі (фото)

Впродовж ночі російські окупанти запустили по Україні "шахеди". Є влучання в промислові об'єкти в Харкові та Львові.

Ввечері 18 вересня та у ніч проти 19 вересня російські окупанти атакували Україну ударними дронами Shahed та ракетами. Вибухи пролунали у Харкові, Кривому Розі, Львові, на Хмельниччині та Одещині. Фокус зібрав все, що відомо на цей час про нічну атаку.

Вибухи в Харкові

Увечері 18 вересня близько 23 години ночі ворог атакував Харків. У місті прозвучала низка вибухів. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ударом ворога опинилася центральна частина Харкова.

"Є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського района міста", — проінформував терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про влучання по Харкову.

"Окупанти завдали ударів по Холодногірському району Харкова. На цю хвилину — без постраждалих", — написав він у своєму телеграм-каналі.

Атака на Кривий Ріг

У Кривому Розі вночі, 19 вересня, пролунав вибух. Про це повідомив голова ГО "Рада оборони Кривого Рогу" Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", — йдеться у повідомленні.

За повідомленням місцевих жителів, вибух було чути приблизно о 03:05 ночі.

Вибухи на Одещині

В Одесі вночі 19 вересня під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів. Повідомлялося про загрозу застосування ударних дронів-камікадзе. Про цеписало "Суспільне".

Офіційні джерела про причини та наслідки вибухів не повідомляли. Жителів міста та області до закінчення повітряної тривоги закликали залишатися в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".

У Повітряних силах ЗСУ раніше попереджали про загрозу ударів дронів-камікадзе в області.

Вибухи на Хмельниччині

Також вночі, 19 вересня пролунали вибухи у Хмельницькій області. Місцева влада проінформувала про роботу протиповітряної оборони.

Про це йдеться у повідомленні Хмельницької ОВА. Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін повідомив, що в регіоні пролунали звуки вибухів.

"Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях!", — заявив Тюрін.

Вибухи у Львові та Львівській області

Під ранок 19 вересня було гучно у Львові. В ОВА заявили про роботу сил ППО. Про це повідомив у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Звуки, які могли чути мешканці Львівщини – це ППО. Є загроза нових атак", — заявив Козицький.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що у Львівській області є загроза застосування ворогом ударних дронів-камікадзе.

О 5:05 міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про вибухи у місті та займання на промисловому складі внаслідок влучання.

"Внаслідок атаки горить дах промислового складу в одному з районів Львова. Наразі відомо про одну постраждалу", — написав він.

За кілька хвилин очільник Львова оновив інформацію і повідомив, що на складі з-під уламків дістали чоловіка, і на цей час відомо про одну людину, яка постраждала внаслідок атаки.

О 5:58 у Львові пролунав відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, що останні два дні ЗС РФ перевіряли концентрацію засобів української ППО та як вони працюють. Ворог тренується для хвилі масованих ударів по енергооб'єктах України.

Раніше повідомлялося, що спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 18 вересня заявив, що під час нічної атаки по Україні ЗС РФ підняли в повітря безпрецедентну кількість літаків.