Пролетіли над площею Ринок: внаслідок удару Shahed по Львову є постраждалі, подробиці

Журналісти особисто після 4:00 спостерігали, як дрони-камікадзе пролетіли над самим історичним центром міста. Рятувальники з-під завалів діставали цивільних.

Внаслідок атаки дронів Shahed у Львові виникла пожежа на промисловому складі. Є інформація й щодо травмованих. Начальник Львівської ОВА Максим Козицький 19 вересня у Telegram повідомив подробиці.

О 5:41 він опублікував допис, в якому підтвердив виникнення пожежі на території промислового складу. З-під завалів дістали одну жінку, яка отримала травми.

За 20 хвилин він розповів, що постраждали двоє людей – жінка та чоловік. Жінка попередньо без пошкоджень. Чоловік у важкому стані.

Андрій Садовий, мер Львова, у Telegram підтвердив, що внаслідок атаки постраждав 26-річний хлопець. У нього медики діагностували відкритий перелом кінцівки. Він вже у лікарні, де йму надають відповідну допомогу.

Рух транспорту по вулиці Городоцькій від перехрестя з вулиці Патона до кільця в обидві сторони перекрили. Там працює спецтехніка і представник екстрених служб.

Кореспонденти ВВС Україна повідомили, що над самим історичним центром Львова, який є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, очевидці після 4 години ранку спостерігали проліт щонайменше двох безпілотників Shahed. Вони рухалися на надзвичайно низькій висоті. У різних районах міста було чутно вибухи та роботу систем ППО.

Обстріл України 19 вересня 2023 року

Ввечері 18 вересня та у ніч проти 19 вересня російські окупанти атакували Україну ударними дронами Shahed та ракетами. Вибухи пролунали у Харкові, Кривому Розі, Львові, на Хмельниччині та Одещині. Наразі наслідки ударів уточнюються.

Нагадаємо, спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 18 вересня заявив, що під час нічної атаки по Україні війська Росії підняли в повітря безпрецедентну кількість літаків. За інформацією речника командування, вночі в повітряному просторі нетипово перебували десятки російських бортів, з яких здійснювалися пуски крилатих ракет.