"Потрібно реагувати": в Раді попередили про можливе посилення мобілізації в Україні (відео)

Якщо Росії вдасться провести примусову мобілізацію від 400 до 700 тисяч осіб, то Україна буде змушена збільшити чисельність своєї армії, вважає нардеп Роман Костенко.

Через темпи мобілізації в РФ Україна буде змушена теж посилити мобілізаційні процеси і збільшити кількість війська. Про це в інтерв'ю Radio NV сказав секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

За його словами, якщо Росії вдасться провести примусову мобілізацію від 400 до 700 тисяч, як про це повідомили у Генштабі ЗСУ, Україні "потрібно буде реагувати на цей виклик своєю мобілізацією — інтенсивніше, ніж зараз є".

"Зараз ми проводимо мобілізацію, реагуючи на те, які сили і засоби є в росіян. Наприклад, є в них приблизно 400 тисяч військових. Тому ми реагуємо мобілізацією, поповнюємо наші частини, які стоять на передньому краю, формуємо нові. Звісно, якщо мобілізація в Росії йтиме таким темпом, нам потрібно буде мобілізацію збільшувати [кількість нашого війська] для того, щоб можна було адекватно реагувати", — сказав Роман Костенко.

Нагадаємо, що в Україні продовжують удосконалювати роботу Єдиного державного реєстру призовників та військовозобов'язаних осіб. ТЦК отримають доступ до даних військовозобов'язаних із кількох держреєстрів.

Раніше повідомлялося, що Україні триває дія воєнного стану та запроваджено загальну мобілізацію. Стає дедалі поширенішим явище, коли ТЦК починають надсилати повістки не лише молодим громадянам, а й особам, які перебувають на пенсії.