Відпочивали на альтанці: під Воронежем загинуло керівництво військової частини РФ, — ЗМІ (відео)

Напередодні вибуху військовослужбовці орендували будинок, в якому влаштували застілля. На місці загинули заступник із озброєння командира військової частини, командир інженерно-саперного батальйону і рядовий.

В Росії в Воронезькій області у Розсоші вибухнула граната під час застілля окупантів. Троє з них загинули. Відомо, що двоє загиблих були з керівного складу військової частини 11741. Про це повідомляє видання ASTRA.

"На місці загинули заступник із озброєння командира в/ч 11741 майор Микола Кузнєцов, командир інженерно-саперного батальйону цієї частини майор Євген Ткач і рядовий Олександр Семенченко", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що напередодні вибуху 5 військовослужбовців орендували будинок у місцевого жителя з 13 вересня, а в ніч проти 16 вересня влаштували застілля. Двоє з окупантів пішли спати, а троє продовжили вживати алкоголь.

15 вересня ввечері сусіди почули "п'яну чоловічу розмову". Пізніше пролунав вибух. Всі троє загинули на місці від отриманих травм.

Загиблі були професійними саперами.

"Кремлівські ЗМІ активно висвітлювали цей інцидент, проте повідомляти, що загиблі — військові, їм заборонили", — пише ASTRA

За даними одного з російських телеграм-каналів, всі, хто перебував в будинку, відносилися до Центрального військового округу і були на службі — вони виїхали до Розсоші за технікою.

"Усього на доставку їм дали три дні. Цього вистачило для того, щоб провести суботній вечір за міцними напоями. Якоїсь миті з дому вийшли троє бійців (двоє залишилися всередині та не постраждали) і у дворі стався вибух. Встановлено, що вибухнула граната Ф-1", — повідомляє телеграм-канал.

Нагадаємо, що у Климовському районі Брянської області РФ 19 липня загинули три військовослужбовці ЗС РФ. Вони підірвалися на власній міні.

Раніше повідомлялося, що у фонді "Повернись живим" розповіли про долю бійця ЗСУ, який разом із товаришами з 47 ОМБр "Магура" підірвався на міні. Боєць вижив і проходить зараз реабілітацію.