"ППО не встигає працювати": у Мелітополі після серії вибухів запанікували окупанти (фото)

Зі слів мера Івана Федорова, пролунало щонайменше п’ять вибухів і найгучніше було у промзоні. Місцеві передали, що містом активно рухається ворожа важка військова техніка.

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунала серія вибухів. Як повідомили 19 вересня у місцевому телеграм-каналі "РІА-Мелітополь", спочатку місцеві почули три вибухи.

"Після перших двох спрацювала російська ППО", — проінформували у соцмережах.

Повідомлення у соцмережах про вибухи в Мелітополі Фото: Скриншот

Пізніше автори контенту передали, що в місті є прильот, і у південно-західній частині здіймається дим.

За даними медіа, напрямок влучання — Мелітопольський моторний завод (МеМЗ) та Мелітопольський завод "Автокольорлит".

"Перший вибух який чули мелітопольці — спрацювала російська ППО. Ймовірно, запуск стандартний — з півдня, цього разу на північний захід. Потім була менш потужна "бавовна" — в повітрі вибухнула ракета ППО. Далі були запуски ракет ППО. І майже відразу ж потужний приліт", — зазначили в пості.

Пізніше мешканці міста розповіли, що з боку аеродрому здіймається сірий дим.

Знімок з місця подій Фото: РІА-Мелітополь

Вибухи в Мелітополі: реакція окупантів

У "РІА-Мелітополь" проінформували, що у російських окупантів спостерігається паніка, і пересуватися Мелітополем може бути небезпечно.

"Відразу після серії вибухів в Мелітополі спостерігається активний рух важкої військової техніки. Тому всіх наших попереджаємо — будьте обережні", — зазначили автори контенту.

Мелітополь на мапі бойових дій Фото: Скриншот

Тим часом в окупаційній адміністрації міста підтвердили вибух, однак ніяких деталей не повідомили.

"У Мелітополі пролунав звук вибуху. Зберігайте спокій, подробиці уточнюються. Попередньо спрацювала система ППО", — лише зазначили загарбники.

Публікація окупаційної адміністрації в соцмережах від 19 вересня Фото: Скриншот

Ймовірний приліт у окупантів Мелітополя: реакція України

Міський голова Мелітополя Іван Федоров з посиланням на місцевих заявив, що у місті пролунало понад п’ять вибухів. Він зазначив, що ворожа ППО "не встигає працювати".

"Найгучніше було в районі "Автокольорлиту". Чекаємо на подробиці від наших військових", — додав Федоров.

Публікація Івана Федорова про вибухи в Мелітополі від 19 вересня Фото: Скриншот

Нагадаємо, 18 вересня пролунали вибухи у центрі тимчасово окупованого Донецька. У російських ЗМІ передавали, що пошкоджень зазнала будівля "адміністрації". У соцмережах повідомляли про двох постраждали внаслідок обстрілу.

Пізніше з’явились фото будівлі окупаційної адміністрації в Донецьку. На знімках видно, що внаслідок вибуху повибивало вікна та був пошкоджений дах.