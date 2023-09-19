"Підтримати мир": країни G7 закликали Китай вплинути на РФ для завершення війни в Україні

За даними журналістів, члени G7 сподіваються, що Китай наполягатиме на негайному, повному та безумовному виведенні російських військ із України.

Міністри закордонних справ із країн "Групи семи" висловили звернення до Китаю з проханням вплинути на Росію з метою завершення збройного конфлікту в Україні. Про це пише Reuters.

Представники G7 провели зустріч на периферії Генеральної Асамблеї ООН і опублікували спільну заяву.

Члени "Великої сімки" висловили надію на активну участь Китаю в наполяганні на негайному, повному та беззастережному виведенні російських військ із України. Вони також привітали участь Китаю в зустрічі, що проводиться під керівництвом Києва в Джидді, й надалі підтримували Китай у його прагненні підтримувати справедливий і стійкий мир, включно з прямим діалогом із Україною.

У спільній заяві не згадується жодна країна, але йдеться про те, що її члени "знову закликають треті сторони припинити надавати Росії будь-яку допомогу в агресивній війні, інакше вони відчують серйозні витрати".

Нагадаємо, в липні на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 підписали документ про "гарантії безпеки" для України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що в декларації вказані конкретні умови безпеки.

29 серпня західні ЗМІ повідомили, що країни G7 не можуть дійти згоди щодо зобов'язань перед Україною, тому на підготовку відповідних домовленостей потрібно більше часу.