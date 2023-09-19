Уперше за участі Умєрова: США на "Рамштайні" анонсували прибуття в Україну танків Abrams

Раніше Штати анонсували постачання 31 одного танка M1 Abrams. Українські військові опановують машини в Німеччині.

19 вересня відбувається 15-те засідання у форматі "Рамштайн". Під час вступного слова міністр оборони США Ллойд Остін анонсував прибуття танків Abrams M1 в Україну. Про це стало відомо з прямого ефіру засідання.

Спершу міністр оборони Ллойд Остін подякував колишньому міністру оборони України Олексію Резнікову за те, що той зробив для оборони України. Також він привітав Рустема Умєрова на новій посаді й сказав, що очікує на плідну співпрацю. Контрнаступ, за словами Остіна, також поступово, але невпинно триває. Загальна військова допомога Україні від США та партнерів складає понад 76 млрд доларів.

"Росія намагалася деморалізувати українців, але замість цього деморалізувала свою армію. Кремль ізолював сам себе", — заявив Ллойд Остін.

Міністр заявив, що час не грає на руку Путіну, який веде імперіалістичну війну проти України.

"Я також радий повідомити, що танки M1 Abrams, які США раніше пообіцяли, будуть скоро будуть доставлені в Україну", — заявив Остін.

Відео з таймкодом на моменті, коли йдеться про M1 Abrams

Додамо, США пообіцяли Україні постачання 31 одного танка M1 Abrams. Українські військові опановують їх у Німеччині. Раніше оголошували, що американські танки надійдуть у вересні.

Окремо Остін наголосив, що російські удари по зерновій інфраструктурі знищили щонайменше 280 тисяч тонн зерна. Цього вистачило б для 10,5 млн людей на понад як рік. Чим довше йде війна, тим жорстокішими стають росіяни.

Нагадаємо, у серпні Резніков казав, що основними цілями для України на "Рамштайні" буде додаткове оснащення бронетехніки, ППО й інше озброєння.

Фокус розбирався, як Україні захистити зерно від обстрілів.