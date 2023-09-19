У Москві поліція розшукуватиме чоловіків, які не стоять на військовому обліці, — ЗМІ (фото)

Громадян РФ, які не стоять на військовому обліку, доставлятимуть до поліцейських відділків. Основний акцент робитимуть на уродженцях інших країн, які нещодавно отримали російський паспорт.

У столиці Російської Федерації правоохоронцям наказали розшукати громадян, які не стоять на військовому обліку. Про це повідомило видання Baza.

"Московським поліцейським доручили виявляти людей, які не перебувають на військовому обліку", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що основний акцент зробили на уродженцях інших країн, які нещодавно отримали російське громадянство.

Видання показало фото документа, в якому невідомий наказав організувати роботу нарядів патрульно-постової служби поліції, які повинні виявляти громадян, які не перебувають на військовому обліку.

Документ

Для перевірки правоохоронцям потрібно у паспорті знайти відповідну позначку. Якщо ж її немає, то громадянина повинні відвести до відділу поліції під різними приводами, зокрема для уточнення документів або перевірки будь-яких баз.

Тоді як у поліцейському відділі такого громадянина передадуть дільничому. Він перепише його дані та відправить до військкомату за місцем проживання для того, щоб співробітники військкому поставили військовозобов'язаного на облік. Крім цього, громадянину окремо видадуть направлення до військкомату.

Нагадаємо, 6 вересня росЗМІ повідомили, що Міноборони РФ виступило з пропозицією запровадити військовий облік для ув'язнених. Вони зможуть стати на облік у виправних установах без явки до військкомату. Зокрема, для них запропонували ввести поняття "особливого військового обліку".

28 серпня стало відомо, що ФСБ РФ звинуватила колишнього співробітника генерального консульства США у Владивостоці в тому, що той нібито збирав інформацію про мобілізацію у Російській Федерації та її вплив на активність протестів напередодні президентських виборів у 2024 році.