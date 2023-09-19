Норвегія передасть Україні десятки гусеничних транспортерів M548, – уряд

Гусенична техніка зможе пройти там, де колісна не проїде. У Норвегії наголосили, що це важливе підсилення логістики української армії.

В межах військової допомоги Норвегія анонсувала постачання 50 гусеничних транспортерів M548. Про це йдеться на сайті уряду країни.

Україні відправлять 50 гусеничних транспортерів М548 для постачання в районах, де немає доріг. В норвезькій армії машини проходять під назвою NM199. Завдяки гусеницям М548 пройде там, де колісна техніка не зможе. Відтак в Норвегії пишуть, що транспортери стануть важливим допомвненням для перевезення вантажів.

Це важливо для забезпечення постачання в райони, де немає доріг", — каже міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

M548

М548 зможе перевезти боєприпаси, вантажі й продовольство для українських військ в польових умовах. Наразі техніка проходить техообслуговування, бо норвезька армія не екслпуатує такі машини й вони були на зберіганні.

Також міністр оборони заявив, що вони будуть підтримувати Україну стільки, скількі потрібно. До того ж українська армія все ще має гостру потребу у військовій допмозі для боротьби з російським вторгненням.

M548 — це американський гусеничний вантажний транспортер на базі М113. Він перебуває на озброєнні з 1960-х років. Він має дальність ходу 480 км й може розвивати швидкість до 81 км на годину. Вантажопідйомність складає до 5,4 тонн.

Нагадаємо, 24 серпня Норвегія заявила, що передасть Україні винищувачі F-16.

14 серпня стало відомо, що Норвегія придбала для України системи для боротьби з БПЛА Typhon C-UAS.