Норвегія придбала для України системи Typhon C-UAS для боротьби з БПЛА: чим допоможуть ЗСУ

На броньовик встановлюють дистанційно керований кулемет та систему спостереження для пошуку і ураження цілей.

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Норвезька компанія Defence & Aerospace (Kongsberg) підписала контракт на постачання Україні систем для боротьби з дронами. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Через міжнародний фонд підтримки України було підписано контракт на постачання Україні установок для боротьби з дронами вартістю 56 млн доларів. Українській армії передадуть декілька систем Cortex Typhon. Установки розроблені для знищення різноманітних дронів шляхом фізичного ураження або іншими засобами протидії.

"Цей контракт забезпечить значне підвищення спроможності Збройних Сил України та підтримає їхню здатність захищати свій народ і свою країну від повітряних загроз", — заявив президент компанії Ейрік Лі.

Заявляється, що Cortex Typhon C-UAS створено на перевіреному програмному та апаратному забезпеченні. За апаратну частину відповідають розробки Kongsberg та Teledyne Flir. На машині буде система спостереження та бойовий модуль, яким можна керувати дистанційно.

Також уряд Норвегії придбав для проєкту броньовики Dingo 2, озброєння та станцію розвідки. Міжнародний фонд для України був створений Великою Британією та міжнародними партнерами з метою визначення та придбання критично важливих сил та засобів для ЗСУ.

Нагадаємо, 13 серпня ЗМІ писали, що Rheinmetall передасть Україні новітні безпілотники Luna NG.

31 липня в Україні вже зʼявились на озброєнні системи ППО Victor, на які збирали волонтери в Чехії.