"Здавайся, дурню, жити будеш": 3 ОШБр показала зачистку підходів до Андріївки (відео)

Штурмовики відбили лісосмугу біля Андріївки, знищили десятьох окупантів і поранили ще вісьмох. Одному з військових РФ українські захисники запропонували здатися.

Бійці другої роти другого механізованого батальйону третьої Окремої штурмової бригади Збройних сил України показали, як відбувалася зачистка підходів до Андріївки Донецької області. Відео опублікувала пресслужба бригади в Telegram.

"Ворог не втрачав надії відбитися та зберегти позиції довкола селища. Але під постійним мінометним обстрілом, у ближньому бою штурмовики просувалися", — йшлося в повідомленні.

В опублікованому військовими ролику видно, як українські бійці йдуть уперед, зачищаючи лісосмугу від ворога. Більшість бліндажів були "чистими". Потім ворог відкрив вогонь із кулемета, почалася перестрілка. Один із українських штурмовиків звернувся до окупанта й запропонував йому здатися в полон.

"Здавайся, дурню, жити будеш!" — сказав український боєць ворогу.

У пресслужбі бригади зазначили, що українські бійці знищили військових із армії РФ, які не захотіли здатися. У результаті ЗСУ відбили лісосмугу біля Андріївки та ліквідували десятьох окупантів, ще вісьмох було поранено.

Нагадаємо, 18 вересня Третя окрема штурмова бригада заявила про підняття українського прапора над селом Андріївка в Донецькій області. Стяг підтверджує, що населений пункт перебуває повністю під контролем України. Бійці зазначили, що селище перебуває під постійними ворожими обстрілами та спробами штурму ЗС РФ попри те, що воно деокуповане.

Того ж дня стало відомо, що українські захисники повністю знищили 72-у ОМСБр РФ (Окрема мотострілецька бригада). Це сталося під час боїв за Андріївку та Кліщіївку під Бахмутом. Штурмовики ліквідували командира розвідки 72-ї ОМСБр РФ, усіх командирів батальйонів, більшість особового складу й офіцерів. Також було знищено багато військової техніки ворога.