"Звільняємо село за селом": екіпаж танка 17 бригади розповів подробиці наступу (відео)

Бійці, які беруть участь у боротьбі з російськими загарбниками, розповіли, що важливе значення відіграє навченість особового складу.

Екіпаж одного з танків 17-ої окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка брав участь у зіткнень з російськими окупантами та виходив переможцем. Подробиці боїв повідомило у Telegram Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.

Вони розповіли, що екіпаж танка – це не просто група людей, які керують бойовою машиною. Командир, навідник-оператор, механік-водій має свої функції. Від злагодженості та взаєморозуміння екіпажу залежить успіх виконання бойових завдань. Разом вони долають усі випробування і знищують ворога, наближаючи нашу перемогу.

"Звільняємо село за селом. Наближаємо перемогу", – розповів один із воїнів.

Танкісти ЗСУ у війні з Росією

Танкісти бригади "Спартан" розповіли подробиці роботи в наступі. Екіпажі важкої техніки прикривають українських штурмовиків, які й надалі намагаються вибити російських загарбників із позицій. Вони також проводять евакуацію поранених з поля бою. Бійці розповіли, що танкісти це дуже грізні та мотивовані люди. Вони завжди йдуть у бій першими, а їхній професійний рівень дає можливість врятувати велику кількість життів.

Також танкіст із міста Мукачево Василь Дудинець зголосився кермувати танком-камікадзе. Він розповів, як спрямував начиненою вибухівкою трофейна важку техніку, на російські позиції. Він міг загинути на свідомо пішов на ризики.

У День танкових військ воїни 14 бригади розповіли подробиці боїв. Захисники зазначили, що російські загарбники намагаються використати максимум своїх можливостей бойової машини, щоб українські захисники залишилися живі та знищити якомога більше російських загарбників.

Нагадаємо, 21 серпня танкісти ЗСУ показали бої на фронті. Танкові екіпажі українського війська відіграють важливе значення під час наступальних операцій проти російських загарбників.