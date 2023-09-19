Обстріл Костянтинівки 6 вересня: ЗС РФ вдарили по ринку ракетою С-300, — СБУ

За інформацією Служби безпеки України, слідство все ще триває, тому розглядаються всі можливі версії події. Однак найімовірніша — ракетний удар з боку російських окупантів, про що свідчать уламки, знайдені на місці обстрілу.

Збройні сили Російської Федерації 6 вересня завдали удару по ринку в Костянтинівці Донецької області із застосуванням ракети С-300. Про це 19 вересня повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в Службі безпеки України.

За даними видання, цей інцидент розглядають як черговий воєнний злочин, скоєний російськими окупантами. Під час розслідування встановлено, що ракетного удару було завдано з ракетної системи С-300 по цивільному об'єкту, що є порушенням міжнародних законів і звичаїв ведення війни, як це передбачено статтею 438 Кримінального кодексу України.

Джерело журналістів у СБУ зазначило, що доказами цього злочину є уламки ракети, знайдені на місці трагедії. Слідство також вивчає інші матеріали, що вказують на причетність російських сил до цього обстрілу. Досудове розслідування перебуває в процесі, і проводяться експертизи для з'ясування всіх обставин воєнного злочину.

Варто зазначити, що ця інформація спростовує заяви видання The New York Times, згідно з якими інцидент було описано як "трагічний нещасний випадок", внаслідок падіння нібито української ракети.

Ракетний удар по Костянтинівці — що відомо

Нагадаємо, 6 вересня повідомлялося, що російські військові атакували місто Костянтинівку в Донецькій області.

6 вересня повідомляли про 17 загиблих і 32 поранених, але згодом правоохоронці виправили кількість загиблих, вказавши, що їх 16.

Пізніше, 8 вересня, у Донецькій обласній прокуратурі після ідентифікації тіл уточнили, що внаслідок ракетного удару по ринку в Костянтинівці загинули 15 осіб, ще 35 осіб дістали поранення.