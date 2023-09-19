Били не лише 72 бригаду: РФ виставила "солянку" підрозділів проти 3 ОШБр під Бахмутом (відео)

Російське командування не навчило підрозділи діяти злагоджено, однак відправило їх під Андріївку, щоб зупинити просування 3 ОШБр ЗСУ.

Пресофіцер 3 ОШБр ЗСУ Олександр Бородін розповів про підрозділи ЗС РФ, які кинуло російське командування, намагаючись втримати лінію фронту під Бахмутом. Серед підрозділів була 72 бригада, яка повністю втратила боєздатність в Андріївці. Про те, хто ще протистояв українським бійцям, пресофіцер розповів у ефірі Всеукраїнського телемарафону.

На Бахмутському напрямку ЗС РФ вже кілька місяців поспіль тримала "солянку" з різних підрозділів, зазначив Бородін. Зокрема, крім 72 бригади, там були наступні частини ЗС РФ: добровольчий батальйон "Еспаньйола", кадирівці з полку "Ахмат", мобілізовані та контрактники. Через таку різноманітність росіяни не отримали перевагу на даному відтинку: "солянка не дала їм можливості діяти синхронно, злагоджено, монолітно".

Крім того, у бійців з різних підрозділів російського війська була "різна мотивація, різний підхід та різне озброєння".

Бородін окремо зупинився на озброєнні та мотивації. З його слів, загалом під Бахмутом ворог мав вдосталь артилерії, БПЛА та мін.

При цьому російську командування робило основну "ставку" на добровольців "Еспаньйоли", до складу якої входили футбольні фанати — вони начебто були більш мотивовані, ніж інші. Тому ці підрозділи використовували під час атак на відкритій місцевості і їм давали навіть танки.

Натомість контрактники діяли з закритих позицій й були більш обережними, пояснив Бородін. Підрозділи, які складались з мобілізованих, були демотивовані: вони тікали з позицій відразу, як отримували перших поранених.

"Еспаньола" – дуже добре озброєна. Відчутно, що ставили ставку. Контрактники працюють обережніше. Мобілізовані – деморалізовані, після перших 300-х починають відступати", — сказав пресофіцер.

Контрнаступ ЗСУ: деталі

Зазначимо, під Бахмутом бійці Сил оборони звільнили два населені пункти — Андріївку та Кліщіївку, розташованих на відстані до 10 км від районного центру. Про звільнення Андріївки повідомила 3 штурмова бригада. При цьому бійці 3 ОШБр ЗСУ показали відео з місця подій: видно, що на місці села залишились лише руїни, а замість дерев — обгорілі штурпаки.

Генштаб ЗСУ у крайньому звіті станом на ранок 19 вересня підтвердив, що українські бійці продовжують наступати під Бахмутом, а також у напрямку Мелітополя у Запорізькій області. Крім того, ворог продовжує тиснути під Мар'їнкою і намагались відбити Андріївку та Кліщіївку. Водночас Сили оборони під Авдіївкою та Шахтарськом утримують ініціативу.

Нагадуємо, 16 вересня бійці ЗСУ розповіли про знищення двох установок "Бук" у Донецькій області. Установки перебували за 20 км від лінії фронту і мали захищати штаб дивізії, ідеться у повідомленні. Тим часом українські винахідники доповнили кулемет дистанційним керуванням. Завдяки новій розробці під назвою "Тарантул" зможуть бити по ворогу, перебуваючи у безпечному місці.