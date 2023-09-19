Мобілізація в Україні: адвокат роз'яснив, які категорії студентів отримають відстрочку

У Верховній Раді підготували новий законопроєкт, який правозахисник назвав адекватнішим, ніж минулий документ. У ньому дотримуватимуться права людини та зникне вікова дискримінація.

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. До 15 листопада у деяких студентів буде відстрочка від армії, а дехто все ж таки може отримати повістку. Про це розповів адвокат Роман Сімутін у новому відео на своєму YouTube-каналі.

У Верховній Раді пропонують давати відстрочку від мобілізації студентам, які здобувають другу вищу освіту на спеціальностях, які необхідні для відновлення економіки України.

Йдеться про альтернативний проєкт закону №9672-2, який правозахисник назвав адекватним щодо прав людини, на відміну від його попередника. У минулому документі пропонували скасувати відстрочку від мобілізації для студентів та аспірантів, які досягли 30-річного віку, адже вікова межа є дискримінацією.

Відстрочка від мобілізації для студентів: що пропонують у новому законопроєкті

У разі, якщо закон у результаті ухвалять, тоді відстрочку від мобілізації не отримають студенти, які здобувають другу або третю освіту, але без урахування віку.

Водночас аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формою відстрочку від мобілізації отримають. Тобто, якщо здобувати послідовну і вищу освіту, тоді мобілізації можна уникнути.

До слова, відстрочку пропонують надавати також здобувачам вищої освіти, які здобувають освіту за спеціальностями, що отримують особливу підтримку, незалежно від наявності здобутого раніше рівня освіти. Повний список повинні будуть визначити в Міністерстві освіти і науки.

Адвокат Роман Сімутін переконаний, що законопроєкт ухвалять, але після цього юристи поділяться на кілька таборів.

"Перший наполягатиме, що дана норма закону зворотної сили не має часу, адже це зафіксований статтею 58 Конституції України базовий правовий принцип. А от представники другого табору це заперечуватимуть", — йдеться в повідомленні.

Раніше Фокус писав, що під час дії воєнного стану відповідно до закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" до лав ЗСУ не можуть призвати здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами. Тоді як студентам заочної форми можуть вручити повістки.