Україна відмовилася від нової партії танків Leopard 1A5 з Німеччини: подробиці від ЗМІ

За інформацією журналістів, українські фахівці оглянули німецьку техніку в Польщі і побачили результат, який розчарував. Танки потребують колосального ремонту.

Україна відмовилася приймати з Німеччини одразу 10 танків Leopard, оскільки техніка опинилася в дуже поганому стані і потребує термінового ремонту. Про це повідомляє видання Spiegel 19 вересня.

Журналісти зазначають, що кілька днів тому група українських спеціалістів прибула до польського міста Жешув, де й було здійснено перевірку німецьких танків Leopard, які незабаром мали вирушити на фронт для потреб Збройних сил України.

Уже на місці виявилося, що броньована техніка була сильно зношена під час навчання українських солдатів у Німеччині. Тепер же вона потребує повноцінного ремонту, щоб змогла нормально функціонувати на передовій і боротися з російською агресією.

У результаті, Київ відмовився відразу від 10 танків Leopard.

Окремо в Spiegel зазначили, що кілька з десяти танків Leopard 1A5, які приїхали на фронт ще в липні, вже вийшли з ладу через аналогічні проблеми.

Німеччина пообіцяла Україні передати понад 100 таких танків, які були зняті з озброєння Бундесверу близько 10 років тому. Багато моделей залишалися на зберіганні і тепер фахівці повинні будуть привести їх у робочий стан.

"Проблеми, що спливли, свідчать про те, що під час планування поставок танків багато чого було зроблено неправильно. Уже незабаром після ухвалення політичного рішення про постачання танків інсайдери почали говорити про те, що проблеми з технічним обслуговуванням і постачанням запасних частин можна було передбачити", — йдеться в матеріалі журналістів.

Нагадаємо, 8 вересня повідомлялося, що Данія відправила в Україну перші 10 танків Leopard 1A5. Данські машини пройшли необхідні відновлювальні роботи після років зберігання на складах приватної компанії. Тепер вони стали в стрій ЗСУ.