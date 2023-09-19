"Можна стверджувати точно": хвороба Кадирова погано закінчиться для режиму Путіна, — ГУР

За словами представника розвідки Андрія Юсова, погіршення здоров'я глави Чечні матиме свої наслідки для архітектури Кремля. Для України та багатьох інших народів це хороша новина.

Важкий стан глави Чечні Рамзана Кадирова матиме великі наслідки для режиму президента Росії Володимира Путіна. Таку думку озвучив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону 19 вересня.

За його словами, зараз здоров'я Рамзана Кадирова не в найкращому стані й оцінюється як важке. У майбутньому це може призвести до дестабілізації в Кремлі.

"Щодо Кадирова, на жаль, зараз не маємо точки в цьому питанні, але інформація про кому дійсно була. Не будемо підтверджувати, але констатуємо, що стан важкий і це сьогодні те, що можна стверджувати точно", — заявив Андрій Юсов.

Окремо представник ГУР зазначив, що поки що нової інформації про те, в якому наразі стані очільник Чечні не надходило, проте хвороба підтверджується.

Наслідки того, що відбувається, безумовно, будуть і режим Володимира Путіна відчує їх на собі. Зокрема йдеться про фінансові потоки і перерозподіл політичної системи всередині Росії.

"Звісно, що це матиме наслідки не тільки для Чечні, але власне для Північного Кавказу і загалом для архітектури режиму Путіна", — продовжив Андрій Юсов.

У ГУР не заперечують, що для України і народів, які були поневолені РФ, це хороші новини.

Нагадаємо, 19 вересня повідомлялося, що ексагент КДБ висловив 2 ймовірні версії погіршення здоров'я Рамзана Кадирова. Сергій Жирнов зазначив, що один зі сценаріїв передбачає отруєння, однак не смертельне, адже Рамзан Кадиров вигідний для Володимира Путіна. Другий варіант включає в себе вживання заборонених речовин.