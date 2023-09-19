"Він знахабнів": ексагент КДБ висловив 2 ймовірні версії погіршення здоров'я Кадирова

За словами Сергія Жирнова, один зі сценаріїв передбачає отруєння, однак не смертельне, адже Рамзан Кадиров вигідний для Володимира Путіна. Другий варіант передбачає вживання заборонених речовин.

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Главу Чеченської Республіки могли отруїти спецслужби Російської Федерації або він самостійно почав вживати заборонені речовини, що і призвело до значного погіршення здоров'я. Таку думку висловив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов в інтерв'ю виданню "УНІАН".

За його словами, якщо версія з отруєнням правдива, тоді російські спецслужби переслідували в цьому певну мету. Самому президенту РФ Володимиру Путіну не зовсім вигідна загибель Рамзана Кадирова, тим більше зараз.

"Я думаю, що Путіну в цей конкретний момент не вигідно. Йому вигідно, можливо, полякати Кадирова. Тож, якщо це отруєння ФСБ, то таке, від якого людина не помирає... Його (Кадирова, — ред.) злегка могли підтруїти, щоб він опух, щоб були проблеми з нирками, щоб йому потрібен був гемодіаліз щотижня. Але, з іншого боку, я абсолютно не виключаю, що Кадиров міг сам підсісти на наркоту", — розповідає Сергій Жирнов.

Окремо ексспівробітник КДБ зазначив, що Рамзан Кадиров у Чечні виконує контракт. Тобто, тримає під контролем регіон, але водночас продовжує там робити те, що хоче. Хоч Володимиру Путіну і не зовсім вигідне зникнення Рамзана Кадирова, але він потрібен йому "присмирілий".

"Тому що він знахабнів, подивившись на Пригожина, у нього були замашки, що, мовляв, я теж із моїми абреками можу прийти до Москви і влаштувати такий самий бунт. Щоб цього не сталося, його злегка могли підтравити...", — додав Сергій Жирнов.

Нагадаємо, 15 вересня повідомлялося, що у Кадирова можуть бути проблеми з нирками через можливе отруєння. Російські політики і журналісти не виключають тієї обставини, що його могли отруїти.