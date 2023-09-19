35 мільйонів до 2033 року: Україна не зможе відновити населення країни, — демограф

За словами директорки Інституту демографії та соціальних досліджень Елли Лібанової, цифра в 52 мільйони українців залишилася в минулому. Влада має ініціювати та мотивувати людей повертатися.

Населення України вже ніколи не може дійти до цифри в 52 мільйони осіб. Навіть за найоптимістичніших прогнозів кількість людей значно зменшиться. Такий прогноз озвучила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Елла Лібанова під час круглого столу в "Укрінформі" "Візія-2033: збереження та розвиток трудових ресурсів України в найближче десятиліття".

За її словами, ближче до 2033 року за оптимістичних сценаріїв в Україні проживатиме не більш як 35 мільйонів осіб. Сюди було включено також людей, які проживають у межах 1991 року, тобто на окупованих територіях.

Основною причиною міграції з країни стала повномасштабна війна, яку розв'язала Російська Федерація. Багато людей покинули країну на невизначений термін.

"Давайте забудемо про те, що у нас було 52 млн українців. 52 млн не буде ніколи. За найбільш оптимістичним варіантом, у 2033 році нас буде 35 млн, я говорю про Україну в кордонах 1991 року. Тобто в будь-якому випадку — повернемо ми всіх наших мігрантів, залучимо мігрантів з інших країн — скорочення населення України все одно буде", — заявила Елла Лібанова.

Окремо директорка Інституту демографії та соціальних досліджень зазначила, що за останні 10 років населення в Україні збільшувалося саме завдяки мігрантам, тому для відновлення демографії потрібно почати відкривати кордони для них.

Також було зазначено, що чим далі від країни виїжджають біженці, тим менша ймовірність, що вони повернуться в майбутньому.

"На 1 січня 1991 року нас було 52 мільйони. 52 мільйони нас не буде ніколи. Якщо ми не будемо приблизно 600 тисяч на рік залучати зовнішніх мігрантів. Ми не можемо нічого протиставити міграційному відпливу населення. Проте ми маємо ініціювати і мотивувати людей повертатися. Ми маємо протидіяти переходу тимчасової міграції в стаціонарну", — продовжила Елла Лібанова.

Дивитися з: 19:00

Нагадаємо, 25 липня повідомлялося, що для відновлення економіки потрібно повернути жінок в Україну. Інакше країна втрачатиме до 20 мільярдів доларів на рік. Ще до війни найслабшою економічною ланкою України була її демографія з коефіцієнтом народжуваності всього 1,2. Це один із найгірших показників у Європі.