"Запитайте Пригожина": Україна знає про спроби "тіньових домовленостей" з РФ, – Зеленський (відео)

Глава держави наголосив, що Росія "перетворює на зброю" у своїй війні проти України все: від продовольства та енергії до викрадених дітей.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй заявив, що знає про спроби певних сторін укласти "тіньові угоди" з Росією. Він закликав міжнародну спільноту не довіряти РФ та не вести закриті переговори.

"Мені відомо про спроби укласти якісь тіньові угоди за лаштунками. Злу не можна довіряти. Запитайте Пригожина, чи варто довіряти обіцянкам Путіна. Будь ласка, почуйте мене. Нехай єдність вирішує все відкрито", — наголосив він.

Окрім того, Володимир Зеленський зауважив, що запропонована ним Українська формула миру "стала основою для оновлення наявної архітектури безпеки".

"Тепер ми можемо відновити дію Статуту ООН і гарантувати повну силу світового порядку, що ґрунтується на правилах. Завтра я представлю деталі на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН. Формула не лише про Україну", — сказав президент.

За його словами, понад 140 держав і міжнародних організацій повністю або частково її підтримали.

"Вона пропонує рішення та кроки, які зупинять усі форми перетворення на зброю, що були застосовані Росією проти України й інших країн і можуть бути використані іншими агресорами", – додав Зеленський.

Також глава держави наголосив, що Росія "перетворює на зброю" у своїй війні проти України все: від продовольства та енергії до викрадених дітей.

Він наголошує, що незважаючи на те, що у світі є різні угоди, які обмежують озброєння, "але не існує реальних обмежень на використання продовольства, енергії та інших речей як зброї".

"Кожне десятиліття Росія починає нову війну. Частини території Молдови та Грузії залишаються окупованими. Росія перетворила Сирію на руїни. І якби не Росія, хімічна зброя ніколи не була б там застосована. Росія майже поглинула Білорусь, загрожує Казахстану та країнам Балтії", – заявив Зеленський.

Він також зазначив, що незастосування ядерної зброї не запобігло масовому знищенню.

"Україна віддала свій третій за величиною ядерний арсенал. Тоді світ вирішив, що Росія має стати хранителькою такої сили. Але подальша історія довела, що саме Росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще тоді, в 1990-х. Росія заслуговує на роззброєння і зараз: терористи не мають права володіти ядерною зброєю. Поки ядерна зброя лишається на своїх місцях, масове знищення набирає обертів", – сказав голова держави.

Зеленський раніше заявляв, що має для ООН "чітку пропозицію", головним принципом, який буде обговорюватися, є територіальна цілісність країни: ООН повинна мати інструменти, які дадуть змогу зупиняти агресії та запобігати їм.