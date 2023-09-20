"Це не формула миру": Зеленський заявив, що Україна не поступиться своїми територіями Росії

За словами журналістів, Україна зіткнулася з найжорсткішими на сьогоднішній день перешкодами з боку США щодо військової підтримки.

Президент України Володимир Зеленський закликав колишнього президента США Дональда Трампа поділитися своїм мирним планом закінчення війни з РФ. Однак Україна не погоджуватиметься на умови, якщо вони передбачають відмову від окупованих територій на користь Кремля. Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю CNN.

"Отже, якщо ідея полягає в тому, як захопити частину нашої території і віддати президенту Росії Володимиру Путіну, це не формула миру", — сказав Зеленський після виступу в Генасамблеї ООН.

Журналісти зазначили, що Україна зіткнулася з найжорсткішими на сьогодні перешкодами з боку США щодо військової підтримки. Так, фракція Республіканської партії в Палаті представників вороже ставиться до надання Україні будь-якої додаткової військової допомоги, і залишається незрозумілим, чи готовий спікер Палати представників Кевін Маккарті підписатися на додаткове фінансування.

Зеленський заявив журналістам, що планує зустрітися з Маккарті під час поїздки до Вашингтона цього тижня. За його словами, тим, хто не бачив війну зблизька, важко порівнювати внутрішні проблеми, як-от громадянські права чи енергетика, з екзистенціальною загрозою, з якою стикається країна, що зазнала нападу.

Нагадаємо, що 16 вересня Дональд Трамп говорив, що якщо стане президентом США, то закінчить війну в Україні за добу. За словами американського політика, він може розробити "справедливу" угоду, яка задовольнить Україну і Росію.

"І я б розробив угоду", — сказав Трамп, зазначивши, що все буде "чесно" для всіх.