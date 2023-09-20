Єдина гарантія миру: імперіалізм Росії має бути переможений, — Анджей Дуда

За словами президента Польщі, компромісного рішення між Києвом і Москвою не існує. Підтримка України Заходом має глобальне значення.

Єдиною гарантією миру в Європі є повна перемога України у війні над Росією. Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда, перебуваючи у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, пише CNN.

За його словами, підтримка України Заходом має глобальне значення.

"Йдеться про те, щоб переконатися, що Росія не зможе на законних підставах насильно переміщати кордони в Європі", — сказав Дуда.

Він зазначив, що перемога України у війні також важлива і для Сполучених Штатів. Компромісного рішення між Києвом і Москвою не існує. Цю ж позицію поділяє і президент України.

"Росію можна зупинити тільки в тому випадку, якщо вона буде переможена, а вона буде переможена, коли Україна витіснить російську армію з окупованих територій", — сказав Дуда.

Політик заявив, що тільки в такому разі можна буде сказати, що російський імперіалізм — переможений.

Нагадаємо, що Дуда на Генасамблеї ООН попередив про плани Росії в Україні. За словами польського президента, Росія мріє про відновлення своєї "імперської могутності" і намагається диктувати умови іншим народам. Щоб цього не допустити, важливо допомогти Україні відновити свою територіальну цілісність.

"Сьогодні світ стоїть перед небаченою загрозою", — сказав Дуда.

Він підкреслив, що Польща, виходячи зі своєї історії та досвіду, найкраще розуміє трагедію України. У цьому контексті він нагадує про вторгнення нацистської Німеччини до Польщі 1939 року.