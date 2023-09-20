Хочуть відновити наступ: РФ готується до нової хвилі мобілізації, — штаб армії Канади

За даними канадського командування, в окупаційної армії не вийшло провести успішний наступ, тому Росія може провести повторну мобілізацію найближчим часом.

Канада та її союзники припускають, що РФ розпочне новий етап мобілізації з метою відновлення активного наступу на території України. Про це заявив директор стратегічного об'єднаного штабу Збройних сил Канади Пол Превост під час слухань у канадському парламенті, передає "Укрінформ".

"Що стосується повторної мобілізації, то у нас немає ніяких цифр, та й Росія навряд чи оприлюднить будь-які цифри, оскільки їхня перша мобілізація пройшла не надто добре", — сказав Превост.

Він наголосив, що попередня спроба російської армії просунутися вперед не принесла значних результатів, у той час як український контрнаступ призвів до "тактичних успіхів" на півдні та сході, хоча операції і не привели до остаточного прориву.

Превост також наголосив, що Україні слід очікувати збільшення активності російських атак із використанням безпілотних літальних апаратів і ракет щодо енергетичної інфраструктури, особливо з наближенням холодної пори.

Нещодавно Міністерство оборони Російської Федерації виступило з пропозицією запровадити військовий облік для ув'язнених. Згідно з документом, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, повинні будуть ставати на військовий облік у виправних установах без явки до військкомату.

Для призовників і військовозобов'язаних, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, пропонується ввести поняття "особливого військового обліку".

Нагадаємо, 28 серпня ФСБ звинуватила екс-дипломата США у зборі даних про мобілізацію. За версією російських силовиків, Роберт Шонов нібито передавав інформацію співробітникам політичного відділу про те, як мобілізація в РФ може впливати на протестні настрої громадян напередодні президентських виборів 2024 року.