За запитом США в Гонконзі затримали росіянина за контрабанду мікроелектроніки у РФ

Максим Марченко, за даними слідства, очолював декілька компаній, які постачали у РФ товари подвійного призначення.

Росіянина Максима Марченка родом із Росії заарештували та екстрадували в округ Вестчестер у Нью-Йорку через звинувачення у контрабанді товарів. Про це повідомляє Defense News.

Максима Марченка звинувачують у ймовірній змові з метою контрабанди товарів у РФ. Росіянина звинувачують у таємному посередництві для РФ у постачанні товарів подвійного призначення. Йдеться про невеликі OLED дисплеї, які можна використовувати як для відеоігор чи медицини, так і для прицілів чи окулярів нічного бачення.

Компанії, якими нібито володіє Марченко, поставили у РФ дисплеїв у період з травня 2022 по серпень 2023 на суму понад 1 млн доларів. Проте на технологію поширюється правило експортного контролю.

"Ми зосереджені на викоріненні закупівельних мереж, які підживлюють російську військову машину, — заявив помічник міністра з питань контролю за експортом Метью Аксельрод.

Він також додав, що США будуть і надалі працювати "рука об руку" з партнерами, щоб виявляти та перешкоджати Росії у отримуванні технологій з Китаю через підставні компанії.

Російська військова машина залежить від західних компонентів. Для того, щоб РФ їх не отримувала, посилюється експортний контроль. РФ зі свого боку покладається на таємні мережі закупівель, посередників та підставні компанії. До складу американської групи входять агенти та аналітики ФБР, Секретна служба, Департамент внутрішньої безпеки та Служба маршалів.

Тепер Максиму Марченку загрожує десятки років увʼязнення. Захист росіянина буде вимагати звільнення під заставу на час слідства.

Нагадаємо, 18 вересня ЗМІ писали, що ЄС готує нові санкції проти Росії. Вони можуть торкнутися імпорту алмазів.

17 вересня стало відомо, що РФ вперше відправила у Китай танкери через Арктику. Такий шлях було обрано через санкції.