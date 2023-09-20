Невідомі підірвали у Підмосковʼї два літаки та гелікоптер Мі-28, – ГУР (фото)

Аеродром Чкаловський — це стратегічно важлива база для РФ, бо там базуються літаки "судного дня" та розвідувальні борти. Невідомі підірвали Ан-148, Іл-20 та Мі-28.

На аеродромі Чкаловський було суттєво пошкоджено один гелікоптер Мі-28 та два літаки Іл-20 та Ан-148. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Російський слідчий комітет розслідує диверсію, яка сталася 18 вересня 2023 року. Було пошкоджено два літаки та вертоліт. У ГУР заявляють, що подія викликала істерику у вищих військових коридорах, бо на Чкаловському аеродромі базуються літаки "судного дня" та спеціальні літаки-розвідники.

Попри те, що аеродром ретельно охоронявся, невідомі особи змогли закласти вибухівку у літаки Ан-148 та Іл-20, які належать 354-му авіаполку спецпризначення. Також підірвано Мі-28Н, який окупанти залучали, щоб збивати ударні дрони над Московською областю.

Зображення гелікоптерів та літаків на аеродромі "Чкаловський" Фото: пресслужба ГУР Міноборони

"Пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їх швидке відновлення. У гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один Ан-148, який перебував поруч з іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження", — зазначили в ГУР.

Також українська розвідка констатує, що у РФ проводяться заходи з пошуку невідомих диверсантів. Разом з тим обмежено висвітлення події в місцевих ЗМІ.

Іл-20 — це радянський літак радіоелектронної розвідки та РЕБ. Ан-148 — це пасажирський літак українського виробництва. Мі-28Н — радянський/російський ударний гелікоптер.

Нагадаємо, 8 вересня у РФ заявили про створення вертолітних загонів для боротьби з дронами. Для цього будуть використовувати Мі-28.