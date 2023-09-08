У РФ заявили про створення вертолітних загонів для боротьби з дронами: що відомо

Російські вертольоти мають керовані ракети, які за задумом мають перехоплювати БПЛА в їхньому повітряному просторі.

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Для посилення російської протиповітряної оборони у РФ заявили про створення спеціальних вертолітних підрозділів Мі-28 для боротьби з дронами. Про це повідомляє Defense Express з посиланням на російські мережі.

Пропагандисти почали писати, що у Повітряно-космічних силах почали формувати загони Мі-28 для боротьби з безпілотниками в російському повітряному простору. Заявляється, що вони вже почали бойове чергування, але невідомо, скільки входить в один загін бортів, а також місце їхнього базування. Але додають, що Мі-28 нібито має прийнятні характеристики для протидії дронам.

Крейсерська швидкість гелікоптера складає 265 км/год тоді як швидкість БПЛА нібито не летять швидше за 200 км/год. Також на озброєні Мі-28 є 30-мм гармата, яка може збивати цілі й керовані ракети з інфрачервоною головкою самонаведення. Всього у строю окупантів є 80 гелікоптерів Мі-28Н, 10 Мі-28НМ й 13 навчально-бойових Мі-28УБ.

Тому автори припускають, що значна частина з гелікоптерів буде залучена до таких завдань. До того ж пропагандисти кажуть, що ракети "Вихрь" через недоліки бортової апаратури виявився неефективним. Мі-28НМ — це нова модернізація, яка має далекобійні ракети ЛМУР. Вони особливо небезпечні для української армії, бо мають дальність 10-15 км. Відтак є вірогідність, що саме вони ляжуть в основу нових загонів.

Окрім цього Головне управління розвідки вже публікувало відео, як російський Мі-28 намагався збити український безпілотник. Проте їм не вдалося цього зробити.

Нагадаємо, 12 травня в окупованому Криму розбився ударний гелікоптер Мі-28.

4 вересня в Азовське море впав російський гелікоптер Ка-52.