У Криму розбився ударний гелікоптер ЗС РФ Мі-28 (фото)

Внаслідок падіння вертольота Мі-28 на території тимчасово окупованого Криму обидва пілоти загинули.

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У Джанкойському районі окупованого Криму 12 травня розбився російський ударний гелікоптер Мі-28. Через це обидва пілоти загинули. Подробиці повідомило "РИА Новости".

У повідомленні йдеться про те, що аварія відбулася під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Гелікоптер був без боєкомплекту, а руйнувань на землі нібито немає, як запевняє російська влада. За попередньою інформацією, причиною падіння є відмова техніки.

У Telegram-каналі "Кримчанин" опублікували фото з місця події поблизу села Світле. На світлинах видно, що авіасудно впало поблизу житлового сектору, а за приватними будинками можна побачити густий чорний дим.

місце падіння гелікоптера Мі-28/Telegram-канал "Кримчанин" Фото: Telegram-каналі "Кримчанин"

місце падіння гелікоптера Мі-28/Telegram-канал "Кримчанин" Фото: Telegram-канал "Кримчанин"

Характеристики гелікоптера Мі-28

Радянський та російський ударний вертоліт Мі-28 виконує завдання з пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили противника. Вперше він був введений в експлуатацію 10 листопада 1982 року. Здатен розвивати максимальну швидкість у 320 км/год. Дальність польоту становить у 450 км. На відміну від Ка-52, Ми-28 має лише 4 вузли підвіски для озброєння. Боєкомплект гармати 2А42 становить усього 250 пострілів, але там є турель із сектором обстрілу 220 градусів по курсу.

Нагадаємо, 25 квітня у Волгоградській області РФ впав вертоліт санавіації. Внаслідок аварії загинув пілот. Гелікоптер "Ансат" летів у селище Єрзовка під Волгоградом, там у нього було місце дислокації. Пілот був співробітником спецорганізації, з якою уклали контракт. Представники комітету охорони здоров'я регіону сказали, що пасажирів на борту гелікоптера не було. Вертоліт упав поза житловими масивами, тому постраждалих цивільних внаслідок аварії нібито не було.

Також в Криму 6 травня заявили про перехоплення українських ракет "Грім-2". Над окупованою Алуштою нібито збили одразу дві ракети "Грім-2", яка офіційно до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну навіть не була взята на озброєння. Пізніше в соцмережах опублікували кадри з місця перехоплення ракети.