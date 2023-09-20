Вимагав частку з похоронних виплат: у Черкасах чоловік тероризував родину загиблого захисника

Зловмисник погрожував розправою над дітьми українських воїнів. З жінки та матері полеглого бійця йому вдалося "вибити" 800 тисяч гривень.

У Черкасах чоловік знайшов спосіб, як заробити гроші на родині загиблого бійця ЗСУ. Він погрозами вимагав у його близьких частину "похоронних" виплат. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці встановили, що рекетир вийшов на родину загиблого минулого року під Сєвєродонецьком українського захисника і заходився погрожувати його матері та сестрі і вимагати в них частину отриманих від держави коштів.

Йдеться про одноразову виплату у розмірі 15 млн гривень після загибелі бійця на війні. У разі відмови – рекетир погрожував потерпілим насильством та розправою над їхніми дітьми.

Зловмисника затримали "на гарячому"

СБУ встановила, що фігурант вимагав майже 800 тис. грн. Щоб "вибити" зазначену суму, він регулярно тероризував родину полеглого воїна і погрожував жінкам убивством.

Затримали рекетира "на гарячому", коли він отримував частину "данини" у розмірі 200 тис. грн.

Рекетиром виявився місцевий житель, який використовував власні зв’язки серед мешканців регіону, щоб отримати інформацію про родичів загиблих українських захисників.

"Дізнавшись про отримання постраждалими сім’ями державної допомоги, фігурант телефонував їм з анонімних номерів та вимагав "свій відсоток". Під час обшуків за місцем його проживання виявлено мобільні телефони, з яких він робив дзвінки та 2 бойові гранати", — повідомляють в СБУ.

Чоловік вимагав 800 тисяч гривень

Рекетиру повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану). Чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших причетних до вимагання. Зловмиснику за скоєне загрожує до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, що фейковий "Николаевский Ванек" привласнив гроші українців для ЗСУ. За версією слідства, мешканець Кривого Рогу у такий спосіб він "заробив" 3 млн грн.

Раніше повідомлялося, що співробітники СБУ затримали в Одесі двох горе-блогерів, які поширювали інформацію про дислокацію підрозділів Сил оборони на території регіону.