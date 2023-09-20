Для українських біженців у Чехії запустили спеціальну програму: хто отримає допомогу

У програмі зможуть узяти участь діти з обмеженими можливостями, які отримали тимчасовий притулок у європейській країні.

Українські біженці в Чехії можуть отримати щомісячну фінансову допомогу від міжнародної організації Unicef у розмірі 6 600 крон, що еквівалентно 10 тисячам гривень. Про старт програми організація повідомила на своєму сайті.

Які категорії біженців можуть розраховувати на отримання допомоги

Програма розрахована на дітей, які мають інвалідність.

Додаткові вимоги для претендентів:

батьки і дитина мають бути громадянами України;

вік дитини до 17 років;

офіційний статус біженця в Чехії у дитини та опікунів;

проживання на території Чехії на момент подання заяви;

спільне проживання заявника і дитини з інвалідністю.

Фінансова допомога розрахована на термін дії статусу захисту в країнах ЄС для українських біженців і виплачуватиметься до березня 2024 року. Якщо термін захисту продовжать, то виплати продовжаться автоматично.

Як отримати допомогу

Щоб узяти участь у програмі допомоги, необхідно зібрати такі документи:

документ, що посвідчує особу законного опікуна (обов'язково) і дитини з обмеженими можливостями (за наявності);

чинне українське посвідчення дитини з інвалідністю та медична довідка, що додається до нього (з терміном дії, що не закінчився);

документ про отримання статусу біженця в Чехії на ім'я дитини з інвалідністю;

документи, що підтверджують статус законного опікуна дитини з обмеженими можливостями;

IBAN (міжнародний номер) банківського рахунку опікуна в чеському банку.

У разі відсутності документів, що підтверджують інвалідність, програма передбачає безкоштовний медичний огляд для підтвердження стану здоров'я дитини.

Дитячий фонд UNICEF є міжнародною організацією, що діє під егідою Організації Об'єднаних Націй. У програмах ЮНІСЕФ особлива увага приділяється розвитку служб на рівні громад для зміцнення здоров'я і благополуччя дітей.

Нагадаємо, у Литві збираються допомогти українським біженцям оплатити орендоване житло, але допомогу отримають не всі.

Раніше ЗМІ писали про те, що Польща може скоротити обсяг допомоги для біженців з України наступного року.