Низка держав розширила економічне співробітництво з Росією за час повномасштабного вторгнення в Україну. Серед інших, це КНДР та Іран, які входять до складу ООН.

Президент України Володимир Зеленський, судячи з усього, розчарований Генеральною Асамблеєю ООН. Про це заявив британський військовий аналітик Шон Белл, повідомляє Sky News.

За його словами, напередодні, 19 вересня, Зеленський із трибуни Генасамблеї в Нью-Йорку виголосив полум'яну промову: говорив про те, що "злу не можна довіряти", і що Росії, яка володіє ядерною зброєю, потрібно не дозволити підштовхнути країни до світової війни.

Водночас багато держав навіть розширили економічне співробітництво з Росією за час повномасштабного вторгнення в Україну, серед інших, це Північна Корея та Іран, які все ж входять до складу ООН.

"Звідси питання про те, чи виконує ще Організація Об'єднаних Націй ту місію, яку на неї було покладено", — зазначив аналітик.

За його словами, з огляду на те, що війна триває вже другу зиму, і очевидне безсилля ООН, розчарування президента Зеленського цілком зрозуміле.

Нагадаємо, що Зеленський оцінив контрнаступ ЗСУ і потенційне постачання Україні ракет ATACMS.

Також повідомлялося, що Зеленський закликав РФ до роззброєння. За його словами, у 90-х світ вирішив, що саме Кремль має стати охоронцем зброї масового ураження, яка була в України.