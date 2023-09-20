"У стилі Бахмута": РФ після провалу під Куп'янськом хоче відновити наступ, — експерт

За словами військового експерта Івана Киричевського, противник найближчим часом може почати знову перекидати пiдроздiли під Куп'янськ, щоб спробувати прорвати оборону ЗСУ кількістю.

Російська Федерація може відновити безуспішні наступальні дії на Куп'янському напрямку найближчим часом. Підготовка вже могла розпочатися. Про це заявив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський для "Еспресо" 20 вересня.

Останнім часом російські окупанти призупинили свій наступ на лінії Лиман-Куп'янськ, адже він не увінчався успіхом. При цьому, противник найближчим часом хоче повернутися до цього напрямку.

"Росіяни можуть готуватися до відновлення штурмових дій на Куп'янському напрямку, навіть якщо це буде так само безуспішно, як ми спостерігали кілька тижнів тому. Вони можуть знову почати перекидати на цей напрямок загони "Шторм Z", намагатися продавити наші позиції гарматним м'ясом у стилі Бахмута минулої зими. Однак вони упустили момент для успішних наступальних дій на Куп'янському напрямку ще на початку літа, коли в нас були певні проблеми в системі оборони", — заявив Іван Киричевський.

Окремо військовий експерт назвав причини, чому попередній наступ ЗС РФ не закінчився жодними успіхами. Він вважає, що події на Лимано-Куп'янському напрямку від самого початку були схожі на якийсь феномен.

"Багато експертів говорили про те, чому українська армія не знищує російські танки біля Новоєгорівки на переправі, але якби логічно подумати, то якби ми мали вогневу міць, то росіян давно б знищили. Застосування касетних боєприпасів і побудова тактично грамотної оборони дало свої результати оборону в цьому напрямку", — підсумував Іван Киричевський.

12 вересня у ЗСУ розповіли про спроби ЗС РФ пробити оборону під Куп'янськом. Російське командування намагається прорвати лінію оборони ЗСУ, повторюючи тактику "вагнерівців". Для цього влаштовує "м'ясні" штурми, в яких беруть участь колишні в'язні.