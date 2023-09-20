Залежить від України: Майя Санду розповіла, коли Молдова вирішить конфлікт із Придністров'ям

За словами президентки Молдови, необхідно створити геополітичні можливості для того, щоб прийти до мирної угоди. Поки РФ продовжує війну в Україні — це фактично неможливо.

Президентка Молдови Майя Санду вважає, що конфлікт у Придністров'ї зрештою буде вирішено, однак станеться це, найімовірніше, вже після війни в Україні. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню France24 20 вересня.

За її словами, поки що зарано обговорювати питання, адже тільки перемога України у війні, яку розпочала Російська Федерація, допоможе створити геополітичні можливості для врегулювання конфлікту.

Керівництво Кишинева сподівається, що Придністровський конфлікт у результаті буде вирішено виключно мирним шляхом і це допоможе Молдові стати повноцінним членом Європейського Союзу.

"Ми вважаємо, що коли Україна виграє війну, може з'явитися геополітична можливість для вирішення придністровського конфлікту. Але за умови, що це відбуватиметься мирним шляхом. А поки що ми готуємося до цієї геополітичної можливості", — заявила Майя Санду.

Окремо президентка Молдови подякувала українській армії, яка сьогодні захищає не тільки себе, а й сусідні країни від російської агресії.

Раніше Майя Санду припускала, що до 2030 року окуповане Росією Придністров'я і Молдова стануть єдиним цілим і зможуть вступити в ЄС. При цьому, присутність російських військ у регіоні перешкодити не повинна.

"Що раніше ми підвищимо рівень життя, то швидше у нас буде шанс на возз'єднання", — підсумувала президентка Молдови.

Нагадаємо, 16 серпня повідомлялося, що президентка Молдови Майя Санду припустила, що війна в Україні завершиться нескоро. За її словами, "джерелом нестабільності" є РФ. Вона звинуватила Кремль у спробах повалення влади Молдови і вкотре запевнила в підтримці України.