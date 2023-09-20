Катували двох чоловіків: співробітникам ТЦК Самбора повідомили про підозру, — ДБР

За версією слідства, жителів Кривого Рогу та Харкова утримували в приміщенні військкомату 7 і 10 днів. Обидва вони були затримані під час спроби незаконного перетину кордону.

Співробітникам Самбірського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки (Львівська область), які незаконно утримували і катували двох чоловіків, повідомили про підозру. Про це в середу, 20 вересня, повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР).

Згідно з даними слідства, двох мешканців Харкова та Кривого Рогу затримали прикордонники під час спроби незаконно перетнути кордон і потрапити до Польщі. Після складання протоколу про порушення правил перетину державного кордону, їх доставили до військкомату для постановки на військовий облік.

У військкоматі обох чоловіків піддали тортурам у спробі змусити їх "добровільно" пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації. Однак обидва громадяни відмовилися погоджуватися на це.

Слідчі з'ясували, що одного з потерпілих утримували в приміщенні військкомату 10 днів, а іншого — 7 днів.

19 вересня 2023 року колись військовий-водій, перебуваючи під "наглядом" керівника, побив обох громадян. Одному з потерпілих він завдав ударів руками та ногами по всьому тілу та обличчю, а також погрожував зброєю. Відеозапис події було поширено в соціальних мережах того ж дня. Інший чоловік дістав серйозні травми, включно з ударом у голову.

Працівники ДБР оголосили про підозру обом військовослужбовцям у незаконному позбавленні волі та катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що згідно з кримінальним кодексом України, статтями 146 та 127 ч. 2, може спричинити позбавлення волі на строк до 2 років. 2, може тягнути за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Слідчі подали клопотання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою без можливості внесення застави. Процесуальне керівництво у цій справі здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Що відомо про побиття в Самбірському ТЦК

20 вересня радник зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян повідомила, що одного з чоловіків, якого катували в ТЦК у Самборі, заарештували за спробу нелегального перетину кордону між Україною та Польщею. За її інформацією, затриманий, уродженець Харківської області, був зупинений під час спроби уникнути призову на військову службу і незаконно залишити Україну. Наразі чоловіка тримають під медичним наглядом.

Нагадаємо, відео, на якому співробітник ТЦК б'є чоловіка, з'явилося 19 вересня. Того ж дня у ДБР повідомили про відкриття кримінального провадження за цим фактом.