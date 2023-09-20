Лавров прибув до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку і зустрівся з послом Гондурасу (відео)

За повідомленнями МЗС РФ, Лавров прибув для участі в "тижні високого рівня" ООН і на засідання Ради Безпеки Організації.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прибув до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку. Про це російське зовнішньополітичне відомство повідомило в соцмережі X (Twitter).

Зазначається, що Лавров прибув для участі в "тижні високого рівня" ООН, а також на засідання Ради Безпеки Організації.

Напередодні на засіданні Генеральної Асамблеї зі зверненнями виступили Джо Байден і Володимир Зеленський. Російський президент Володимир Путін засідання пропустив.

За даними російських ЗМІ, очікується, що голова російської дипломатії проведе кілька двосторонніх зустрічей і візьме участь у засіданні Радбезу ООН щодо України, де також планує виступити президент України Володимир Зеленський.

Засідання Ради Безпеки розпочнеться в Нью-Йорку об 11:00 за місцевим часом (18:00 за київським).

За повідомленнями російських інформагентств, Сергій Лавров також провів зустріч із головою МЗС Гондурасу Едуардо Енріке Рейною.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок оцінила ймовірність зустрічі з Лавровим у Нью-Йорку. За її словами, торік інтерес до двосторонніх переговорів з боку міністра закордонних справ РФ "був нульовим".

Також повідомлялося, що 17 вересня Лавров висловився про можливе постачання Україні далекобійних ракет. Російський дипломат заявив, що Україну готували до того, щоб вона "своїми руками й тілами" завдала поразки РФ.