Літаки зникли: ЗМІ порівняли супутникові знімки аеродрому Чкаловський після вибухів (фото)

За даними журналістів, після диверсії два літаки Ан-148 перемістили з їхнього попереднього місця розташування на аеродромі, а на місці залишили лише Іл-20.

Журналісти провели аналіз знімків військового аеродрому Чкаловський у Московській області, на якому, за повідомленнями Головного управління розвідки Міноборони України, було пошкоджено російські військові літаки. Про це 20 вересня пише видання "Крим. Реалії" ("Радіо Свобода").

Так, журналісти зіставили зображення аеродрому Чкаловський з фотографією, представленою ГУР, яка датується 18 вересня. На знімку, зробленому 19 вересня, можна помітити, що два літаки Ан-148 було переміщено з їхнього попереднього місця розташування на аеродромі, а на місці залишили лише Іл-20.

"Роздільна здатність супутникових знімків поки не дає змоги редакції підтвердити або визначити ступінь пошкоджень", — ідеться в повідомленні.

Аеродром Чкаловський 18 вересня Фото: пресслужба ГУР Міноборони Аеродром Чкаловський 19 вересня Фото: Радіо Свобода

Атака на аеродром у Московській області — що відомо

20 вересня в ГУР повідомили, що невідомі особи на аеродромі Чкаловський у Московській області пошкодили один вертоліт Мі-28 і два літаки Іл-20 та Ан-148.

Згідно з даними ГУР, подія, що сталася, викликала занепокоєння і здивування серед вищих військових керівників, оскільки на аеродромі "Чкаловський" розміщуються стратегічно важливі літаки.

Попри сувору охорону аеродрому, невідомі змогли пронести вибуховий пристрій на борт літаків АН-148 та Іл-20, що належать 354-му авіаполку спецпризначення. Також постраждав Мі-28Н, який окупанти використовували для перехоплення і знищення безпілотних апаратів у Московській області.

Зазначимо, що Іл-20 являє собою радянський літак, призначений для виконання радіоелектронної розвідки та електронної боротьби. Ан-148, своєю чергою, це український пасажирський літак. Мі-28Н — це російський бойовий вертоліт, призначений для виконання ударних операцій.

Раніше, 8 вересня, у Росії заявили про створення вертолітних загонів для боротьби з безпілотниками. Для цього використовуватимуть Мі-28.