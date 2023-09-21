"Буде прямою провокацією": у Південній Кореї застерегли Росію від допомоги КНДР

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що Сеул "не буде діяти бездіяльно", якщо Північна Корея отримає російську допомогу в галузі військових технологій.

Укладення військової угоди між Російською Федерацією і Північною Кореєю становить загрозу безпеці України і Південної Кореї. Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у своєму зверненні до Генеральної Асамблеї ООН 20 вересня, пише CNN.

За словами південнокорейського лідера, його країна разом зі своїми союзниками "не буде не діяти", якщо Росія надасть КНДР допомогу в розширенні потенціалу в галузі зброї масового ураження (ЗМУ).

"Об'єднавшись у непохитній солідарності та твердо дотримуючись наших принципів, ми можемо запобігти будь-якій незаконній провокації", — сказав політик.

Президент Південної Кореї назвав "парадоксальним" той факт, що постійний член Радбезу ООН вторгається в іншу суверенну державу, а зброєю і боєприпасами його постачає режим, який грубо порушує резолюції ООН.

"Якщо КНДР придбає інформацію і технології, необхідні для посилення свого потенціалу ЗМЗ, в обмін на підтримку Росії звичайними озброєннями, угода буде прямою провокацією, яка загрожує миру і безпеці не тільки України, а й Республіки Корея", — заявив Юн Сок Йоль.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 20 вересня, Північна Корея може поставити РФ широкий список озброєнь. Більшу частину поточного року Пхеньян постачав ЗС РФ боєприпасами для ракет типу "Катюша" калібру 152 мм.

Раніше, 19 вересня, ми повідомляли, що МЗС Південної Кореї викликало посла Російської Федерації Андрія Кулика через обговорення Москвою військових угод із КНДР. Це сталося на тлі нещодавньої зустрічі керівника Північної Кореї Кім Чен Ина з президентом Росії Володимиром Путіним.