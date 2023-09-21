Атака БПЛА на Крим: у Міноборони Росії заявили, що ППО знищила 19 безпілотників

У відомстві також заявили, що по одному БПЛА нібито збили над територіями Курської, Бєлгородської та Орловської областей.

У ніч на 21 вересня окупований Крим був атакований кількома групами БПЛА. Так, сили ППО окупантів нібито змогли знищити 19 дронів. Про це повідомило Міністерство оборони країни-агресора в Telegram о 02:14.

У відомстві звинуватили в атаці Збройні сили України.

"Засобами протиповітряної оборони знищено над акваторією Чорного моря і територією Республіки Крим 19 українських БПЛА", — ідеться в повідомленні.

Також у Міноборони РФ зазначили, що по одному БПЛА нібито збили над територіями Курської, Бєлгородської та Орловської областей.

Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв зі свого боку підтвердив роботу ППО в Криму.

"Так, ППО працює, але в районі Кримської зони", — заявив він.

Нагадаємо, що в ніч на 21 вересня Крим масово атакували БПЛА. Так, наліт безпілотників почався приблизно опівночі. Про вибухи повідомляли жителі Євпаторії, Сімферополя, Севастополя, Сак, Новофедорівки та інших населених пунктів. РосЗМІ повідомили, що сталася наймасовіша атака дронів на окупований півострів за весь час.