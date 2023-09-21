ЗС РФ атакували Дрогобич на Львівщині: зафіксовано кілька прильотів

ВВнаслідок атаки пошкодження отримали будівлі промислового підприємства та приватного складу. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Львівщині. Зафіксовано "прильоти" в місті Дрогобич. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"За попередньою інформацією, близько 06:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти – по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв.м. Ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу. Є загоряння на площі 20 кв.м. Пожежі ще гасять", — проінформував Козицький.

Він зауважив, що станом на 7.45 ранку інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, що зранку 21 вересня ЗС РФ атакували Київ ракетами. Відомо про 7 постраждалих та руйнування в кількох районах.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 21 вересня в окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про гуркіт у районі Євпаторії,. Дрони зробили наліт на аеродром у Новофедорівці, лунали вибухи — їх чують також у Євпаторії та Саках.