Тегеран вперше визнав розробку ракети 358: що показували Шойгу (фото)

Російському міністру оборони показали зразки озброєнь. Серед іншого дослідники помітили ракету 358, яку Іран щонайменше з 2019 року постачає своїм проксі.

Під час візиту російського міністра оборони Сергія Шойгу в Іран, йому показали ракету 358. Раніше ніхто не визнавав її існування. Про це повідомляє The War Zone.

Іран вперше продемонстрував ракету "земля-повітря" 358. Це перший випадок, коли влада Ірану визнала свою роль у розробці незвичайної зброї, яка раніше постачалася проксі в Ємені.

Російському міністру оборони показали ракету 358, безпілотники та засоби ППО Корпусу вартових ісламської революції. Разом з Шойгу був глава аерокосмічних сил КВІР бригадний генерал Амір-Алі Хаджизаде.

Фотографії ракети 358

Ракета 358 вперше зʼявилась у 2019 році після того, як були захоплені американськими військовими під час операції з перешкоджання постачанню зброї та інших матеріальних засобів повстанцям в Ємені. До того ж 358 захоплювали не один раз. Назва 358 — це американська категоризація озброєнь іранського виробництва.

Основні відомості про ракету 358

Наразі інформація щодо ракети 358 і її режим роботи. Довжина складає близько 2,7 метра. Ракета має три типу крил для маневрування та стабілізації в польоті. Проте відомо, що боєприпас має інерціальну систему навігації та GPS, а також вертикальний гіроскоп. Проте як боєприпас виявляє та відстежує цілі наразі невідомо. Також наразі немає інформації щодо успішного застосування ракети 358.

Нагадаємо, 20 вересня ЗМІ писали, що США не відправлятимуть Україні ракети ATACMS найближчим часом.

13 вересня в ГУР заявили, що РФ не змогла налагодити повноцінне виробництво дронів-камікадзе Shahed.