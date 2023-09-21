Жодних ротацій: у Британії розповіли, як часткова мобілізація впливає на наступ ЗС РФ

У Держдумі РФ заявили, що ротації російських військових із зони "спецоперації" не відбуватимуться. У результаті це сприяє низькому моральному духу росіян та нездатності ворожої армії проводити навчання вищого рівня, вважають у британській розвідці.

У четвер 21 вересня виповнилася річниця з оголошення російським президентом Володимиром Путіним "часткової мобілізації". Про це йшлося у звіті Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому 21 вересня у Twitter.

"Сьогодні, 21 вересня 2023 року, виповнюється річниця оголошення президентом Росії Володимиром Путіним про "часткову мобілізацію" 2022 року, під час якої на службу в Україну було призвано близько 300 тисяч російських резервістів", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що 15 вересня цього року голова комітету Держдуми РФ з оборони, колишній генерал Андрій Картаполов заявив, що на час "спеціальної воєнної операції" мобілізовані чоловіки повинні зобов’язані проходити військову службу. Крім цього, через гостру ситуацію на фронті російський чиновник наголосив, що під час служби неможлива ротація особового складу з зони "спецоперації".

У британській розвідці вважають, що відсутність регулярних ротацій підрозділів ЗС РФ поза бойовим чергуванням може бути одним із найважливіших факторів, які сприяють низькому моральному духу російських військових та нездатності армії РФ проводити навчання вищого рівня після початку повномасштабного вторгнення.

"Відсутність такої підготовки, ймовірно, сприяє ускладненням Росії у проведенні успішних комплексних наступальних операцій", — додали в Міноборони Великої Британії".

Нагадаємо, 6 вересня стало відомо, що Міноборони РФ виступило з пропозицією запровадити військовий облік для ув'язнених. Пропонують осіб, які відбувають покарання, ставити на військовий облік у виправних установах без необхідності йти до військкомату. Для ув'язнених можуть ввести поняття "особливого військового обліку".

11 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти планують розпочати масову примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. За різними оцінками Росія може мобілізувати від 400 до 700 тисяч українців, тоді як у якості "загороджувальних загонів" планують використовувати жителів Чеченської Республіки.