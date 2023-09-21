Допомагали з "референдумом" у 2022 році: на Херсонщині затримано сім'ю колаборантів (фото)

Після деокупації правобережжя Херсонської області підозрювані сподівались, що про них не згадають, тому залишилися вдома. Втім, співробітники СБУ викрили обох і затримали їх.

Служба безпеки України (СБУ) затримала на Херсонщині сім’ю колаборантів, яка допомогла російським окупантам провести у 2022 році фейковий "референдум" на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє СБУ на власному Facebook.

"Затриманими виявились мешканки Бериславського району: мати з донькою, які після захоплення регіону підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу у війні проти України", — зауважується у повідомленні.

Фото: СБУ Фото: СБУ

Як свідчать слідчі, обох жінок "призначили" до окупаційної "виборчої комісії" одного із селищ. Їхніми завданнями були обхід садиб місцевих мешканців та збір голосів "за приєднання Херсона до Російської Федерації".

"У разі відмови ставити "потрібну" відмітку у фейковому бюлетені, ворожі поплічниці погрожували ув’язненням до російської катівні. Для додаткового залякування місцевого населення колаборанток супроводжували озброєні бойовики", — зазначає слідство.

Не маючи безумовних голосів на підтвердження бажання жителів Херсонщини ставати росіянами, жінки фальсифікували "підсумки" фейкового плебісциту на користь Кремля.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Наразі вони перебувають під вартою, поки триває розслідування всіх обставин їхнього злочину.

Нагадаємо, Фокус писав, як інформаторка російських загарбників шпигувала з власної квартири у Слов'янську.

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