"Подивимося": Польща може відновити постачання зброї в Україну, — депутат Сейму

За інформацією журналістів, Польща заборонила постачання зброї в Україну, але вирішення спору в інтересах обох країн. Захоплення Росією України — це другий найгірший варіант розвитку подій після захоплення самої Польщі, вважають експерти.

Зберігається деяка надія на те, що обговорювану в Польщі заборону на постачання зброї в Україну буде знято, і що країни врегулюють розбіжності. На думку декого, суперечка, що виникла, також може бути наслідком внутрішньополітичного тиску у Варшаві. Про це повідомляє Sky News.

Нові коментарі, що пролунали в Польщі вранці 21 вересня, хоча й далекі від визначеності, але все ж можуть розглядатися як ознака швидкого врегулювання питання.

Міністр державних активів Яцек Сасін підтвердив, що Польща на сьогодні не постачає зброю Україні, однак зазначив, що зміна такого курсу не виключена.

"Зараз усе так, як сказав прем'єр, а в майбутньому подивимося", — наводять журналісти слова польського міністра, сказані в інтерв'ю польському Radio Plus.

На тлі зернової кризи Матеуш Моравецький заявив, що Польща припиняє військову підтримку України. Але експерти сподіваються, що суперечку все ж можна буде залагодити.

Сергій Радченко, професор кафедри Холодної війни в Центрі глобальних питань ім. Генрі Кіссінджера і Школи перспективних міжнародних досліджень Джонса Гопкінса, заявив, що вирішення спору в інтересах обох країн.

"Думаю, цю суперечку скоро владнають. Варшава, безсумнівно, розуміє, що захоплення Росією України — це другий найгірший варіант розвитку подій після захоплення самої Польщі", - написав він у своєму пості.

За його словами, на тлі російської загрози, що маячить на горизонті, суперечку між країнами все ж буде врегульовано.

Висловлюється припущення, що на прем'єр-міністра чинить внутрішньополітичний тиск коаліція польських ультраправих. Серед іншого, заявляють, що інтереси поляків під загрозою через потік біженців з України.

Нагадаємо, що напередодні, 20 вересня, Україна заявила, що готова вести переговори щодо зернового питання і переглянути свою позицію.