Мобілізація в Україні: чи можуть співробітники ТЦК видавати повістки в транспорті

Зупиняти громадський і приватний транспорт має право тільки Нацполіція. Громадянам, які стали свідками видачі повісток у транспорті, рекомендують подавати скарги.

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні діє загальна мобілізація. Представники військкомату видають повістки в громадських місцях і навіть у транспорті. Про це повідомляє полковник Запорізького обласного ТЦК і СП Андрій Гуренко в коментарі виданню Today.

Згідно з висловлюванням військового, співробітники військкомату не мають права поширювати повістки в громадському транспорті.

Ба більше, зупинка автобусів, маршруток та інших видів транспорту з метою вручення повістки вважається порушенням закону.

"Вони — військові. Зупиняти транспорт має право тільки Нацполіція — за певних обставин. Військовим це робити заборонено", - каже Гуренко.

Так, мешканців, які стали свідками вручення повісток у громадському транспорті, закликають повідомляти про це в місцеві районні ТЦК і СП.

Раніше Фокус писав, що в Україні можуть внести зміни до законодавства, щоб розширити коло осіб, які підлягають мобілізації. Зокрема йдеться про студентів, аспірантів, держслужбовців, педагогів і засуджених за тяжкі злочини осіб.

Нагадаємо, у Верховній Раді обговорюють способи поповнити лави ЗСУ, зокрема йдеться про те, щоб скасувати відстрочку для мобілізації для тих, хто вдруге здобуває вищу освіту.

Також Фокус розповідав, які повноваження мають ЛКК, як оскаржити їхні рішення і чи відповідатимуть лікарі ЛКК, винні в ухваленні неправильних рішень про придатність.