"Не той випадок": у Німеччині розкритикували ідею Зеленського позбавити РФ права вето в Радбезі ООН

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок назвала пропозиції українського президента наївними й заявила, що не всі ініціативи Києва відповідають інтересам Німеччини та інших країн.

Німеччина не підтримує ідею позбавлення Росії права вето в Раді безпеки ООН, яку запропонував президент України Володимир Зеленський під час виступу на Радбезі 20 вересня. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє в четвер, 21 вересня, німецьке видання Zeit із посиланням на ефір ток-шоу "Майшбергер" на каналі ARD.

Бербок наголосила, що важливо розрізняти підтримку України та розгляд пропозицій з урахуванням інтересів Німеччини та інших країн. Вона також висловила застереження щодо пропозиції про постійне місце в Раді Безпеки ООН для Німеччини, вважаючи її наївною.

"Ми не підтримуємо цю ідею, і я неодноразово давала це зрозуміти моїм українським співрозмовникам. Це не той випадок, коли ми підтримуємо все, що виходить з України від уряду", — заявила Бербок.

За словами глави МЗС ФРН, Німеччина разом з іншими країнами, такими як Японія і Бразилія, представила пропозиції щодо модернізації ООН, включно з розширенням складу Ради Безпеки. Однак ці зміни не відбудуться негайно і потребуватимуть часу.

Що запропонував Зеленський ООН

20 вересня Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку. Глава держави заявив, що Організація зайшла в глухий кут і запропонував низку реформ. Одна з них — позбавлення Росії права вето в Радбезі ООН. Президент мотивував це тим, що РФ використовує це право в рамках своєї агресії в Україні.

"Вето не повинно слугувати зброєю для тих, хто одержимий ненавистю і війною", — зазначив Зеленський.

Крім того, президент заявив, що Рада Безпеки ООН має стати більш відповідальною перед усіма націями світу. У цьому контексті він запропонував розглянути включення представників країн Африканського Союзу, Азії, Латинської Америки та держав Тихого Океану до складу Ради. Крім цього, на думку глави держави, Німеччина має стати постійним членом Радбезу ООН.

Нагадаємо, 19 вересня Бербок повідомила, що двостороння зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку не відбудеться.