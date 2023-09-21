Дивні збіги: як F-35B зміг пролетіти 100 км після катапультування льотчика, – Forbes

Винищувач був на висоті до 300 метрів й летів на швидкості менше, ніж 370 км на годину. Виникає питання, як літак зміг пролетіти 100 км, і чому льотчик покинув борт.

На початку тижня відбулася загадкова аварія винищувача F-35B. Льотчик катапультувався, а літак продовжив політ у режимі автопілота. Про це повідомляє Forbes.

Морські піхотинці знайшли уламки винищувача F-35B. Проте довкола аварії є багато питань, в тому числі про те, як винищувач пролетів 100-110 кілометрів на малій висоті. 18 вересня авіабаза Чарльстон випустила реліз, де стверджується, що пошукові групи знайшли F-35.

ЗМІ писали, що на місце аварії були знайдені незначні уламки від винищувача. За словами одного з військових, льотчик катапультувався з F-35 на висоті приблизно 304 метри. За даними USNI News, літак міг заходити на посадку на аеродром, саме цим можна пояснити малу висоту. Відтак літак мав мати достатній запас палива, щоб пролетіти 100 км.

Швидкість літака була менш як 200 вузлів (менш як 370 км/год). F-35B може літати повільно, аж до нульових швидкостей, якщо посадка виконується вертикально. Наразі виглядає так, що низький та повільний винищувач був на траєкторії летовища, а потім щось сталося. Враховуючи те, що катапультування відбулось в 1 км від аеропорту та над густонаселеною місцевістю, є ймовірність що вихід із літака був терміновим.

Джерела видання стверджують, що катапультування було контрольованим, тобто у льотчика був мінімальний контроль над літаком. І те, що F-35B сам пройшов 100 км підтверджує припущення. Але є кілька дивних збігів.

Якщо припустити, що винищувач летів зі швидкістю близько 150 вузлів (270 км/год), то, очевидно, він летів без пілота приблизно 20 хвилин, щоб подолати відстань до місця катастрофи. Якщо припустити, що він летів зі швидкістю 200 вузлів (370 км/год), то винищувач морської піхоти летів близько 15 хвилин. Тому виникає питання, чому льотчик вирішив катапультуватися?

Корпус морської піхоти не дає жодних відповідей та не відповідає на запитання журналістів.

Нагадаємо, 19 вересня ЗМІ повідомили, що уламки F-35 знайшли у штаті Південної Кароліни.

18 вересня сталася дивна аварія з винищувачем F-35. Льотчик катапультувався, а літак продовжив летіти.