"Тут живе сім'я вбивць": дружини льотчиків РФ розповіли про погрози (фото, відео)

Одна з жінок вдається в питання про те, як влада могла допустити, щоб адреси й телефони військовослужбовців стали відомі тим, хто "безкарно продовжує їх мучити".

Дружини російських військових льотчиків із міста Енгельса розповіли журналістам про погрози, які надходять їм та їхнім родичам. Про це повідомляє SOTAvision.

Одна з росіянок, яка представилася представницею "дружин льотчиків м. Енгельса", розповіла, що останніми тижнями невідомі почали "тероризувати" сім'ї військовослужбовців.

Погрози дружинам російських льотчиків

У згаданому місті, яке носить ім'я одного з основоположників марксизму, розташований однойменний військовий аеродром — "Енгельс-2". Звідти регулярно вилітають літаки ЗС РФ для обстрілів українських міст. За словами жінки, ночами надходять дзвінки з погрозами, а стіни будинків списані загрозливими написами.

Погрози дружинам російських льотчиків

"Нам страшно виходити на вулицю і за наших дітей. У своїй країні, у своєму місті, у своєму будинку ми не почуваємося в безпеці, — розповіла росіянка. — У чому винні ми, жінки, особливо ті, які вже й не живуть із військовими, яким адресувалися ці послання?"

Погрози дружинам російських льотчиків

Жінка задається питанням про те, як російська влада могла допустити, що особисті дані, такі як адреси та телефони військовослужбовців, стали відомі іншим, які "безкарно продовжують їх мучити".

"Чим ми заслужили подібні погрози?! Тим, що ростимо дітей і мовчки чекаємо чоловіків із вильотів, сподіваючись, що сьогодні він повернеться живим?", — дивується жінка, яка також надіслала журналістам аудіозапис дзвінка до одного з військових пілотів, який обстрілює Україну.

Той, хто дзвонив, погрожував пілоту, говорив, що знає його адресу і міг би вбити в будь-який час, але хоче, щоб той дочекався суду і решту життя провів у найгіршій із в'язниць.

"Якщо ми програємо, на тебе чекає швидка смерть, якщо ні — згниєш у в'язниці", — говорив співрозмовник російського військового пілота дальньої авіації.

Нагадаємо, що російські війська завдали ракетних ударів по Києву — у результаті частина території столиці залишилася без світла, є також постраждалі. У Шевченківському районі, за словами мера, уламки ракет пошкодили газову трубу, у Святошинському немає водо- та електропостачання. Трьох постраждалих госпіталізували, серед них 18-річна дівчина і 9-річна дівчинка.

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