Намагатимуться прорвати оборону: ЗС РФ формують 12 нових штурмових рот, — спікер ЗСУ

За словами начальника пресслужби Східного угруповання Іллі Євлаша, росіяни не збираються зупиняти активні бойові дії на Лимано-Куп'янському напрямку. Туди звозять сучасну техніку і серйозні сили.

Російські окупанти почали формувати 12 штурмових рот для того, щоб спробувати пробити дірки в українській обороні. Про це заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш у коментарі "Еспресо" 21 вересня.

За його словами, росіяни відправили на Лимано-Куп'янський напрямок досить серйозні сили, які застосовують там сучасну техніку. Це робиться для того, щоб завадити планам Збройних сил України і спробувати просунутися вперед.

"Наразі з цікавого можу повідомити, що противник формує 12 штурмових рот, якими надалі намагатиметься пробивати дірки в нашій обороні. Це приблизно 2 тисячі військовослужбовців, які зараз завершують своє формування. Однак наші хлопці надійно тримають оборону, зокрема й на Лимано-Куп'янському напрямку, де працюють підрозділи "Азова", — заявив Ілля Євлаш.

Якщо говорити про сучасну техніку, яку росіяни тримають на цьому напрямку, то йдеться про БМП-3 і танки Т-90. Основний упор у своїй тактиці противник робить на артилерію, яка регулярно обстрілює позиції українських військових. ЗСУ продовжують тримати оборону попри дії з боку ЗС РФ.

"Наразі відсутні там бойові зіткнення, після того як загарбник добряче отримав по зубах. Проте за минулу добу 552 рази ворог відкривав вогонь по наших окопах, також завдав 17 авіаударів. Найбільша інтенсивність ворога спостерігалася на Кремінському напрямку, де російські війська здійснили 190 обстрілів. застосовував артилерію 150 разів", — продовжив Ілля Євлаш.

Нагадаємо, 20 вересня експерт повідомляв, що РФ після провалу під Куп'янськом хоче відновити наступ. За словами Івана Киричевського, противник найближчим часом може почати знову перекидати загони під Куп'янськ, щоб спробувати прорвати оборону ЗСУ кількістю.